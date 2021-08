Réfection du pont d’étagement de la route 229 entre Sainte-Julie et Varennes

Le ministère des Transports informe les usagers de la route de la réfection du pont d’étagement de la route 229 (boulevard Lionel-Boulet/montée Sainte-Julie) qui passe au-dessus de l’autoroute 30 (autoroute de l’Acier), à Sainte-Julie et à Varennes. Les travaux débuteront le 16 août et se termineront à la mi-novembre.

Gestion de la circulation



R-229 (boulevard Lionel-Boulet/montée Sainte-Julie)



Fermeture de longue durée (en tout temps)



Fermeture du pont d’étagement en direction sud (vers Sainte-Julie) pendant environ 8 semaines.

De façon générale, le pont d’étagement en direction nord (vers Varennes) restera ouvert à l’exception des fermetures complètes occasionnelles du pont d’étagement dans les deux directions.



Fermetures de courte durée (de jour)



Environ 6 fermetures complètes du pont d’étagement dans les deux directions seront requises

La première fermeture complète du pont aura lieu le lundi 16 août de 9 h à 20 h.

En direction sud : fermeture à partir de la bretelle de sortie menant de la route 229 vers Michael-Faraday/l’autoroute 30.

En direction nord : fermeture à partir de l’intersection entre la route 229 et la bretelle de sortie no 89 (Varennes) de l’autoroute 30 en direction est.

Circulation locale permise sur la route 229 entre la bretelle de sortie no 89 (Varennes) de l’autoroute 30 en direction est et le chemin de la Belle-Rivière.



Rue Michael-Faraday



Fermeture de longue durée (en tout temps et pour la durée complète du chantier)



Fermetures de la bretelle menant de la rue Michael-Faraday vers la route 229 en direction sud.



Fermetures de courte durée (de jour)



Fermetures occasionnelles de la rue Michael-Faraday.



Autoroute 30, à la hauteur de la route 229



Fermetures de courte durée (de jour)



Fermeture d’une voie de circulation sur l’autoroute 30 en direction est.

Fermeture d’une voie de circulation sur l’autoroute 30 en direction ouest.



Un lien piétonnier permettant de traverser le pont d’étagement sera disponible durant toute la durée du chantier. Vu la largeur réduite du lien, les cyclistes devront descendre de leur bicyclette.



La largeur des voies de circulation sera réduite à 3,5 mètres et la vitesse de circulation sera abaissée à 50 km/h sur la route 229, dans la zone du chantier.



Durant toute la période du chantier, les camions de plus de 3,2 mètres de largeur seront interdits sur le pont d’étagement. Les camions devront prendre le même itinéraire que lors des fermetures complètes du pont.



Lors des fermetures complètes, les détours seront balisés par des panneaux de signalisation. Voir la carte des détours.



Pour diminuer la circulation sur le pont d’étagement en direction nord, un itinéraire facultatif sera mis en place durant toute la durée des travaux. Le détour passera par la sortie no 87 (Sainte-Julie/Saint-Amable) de l’autoroute 30 en direction est, le chemin de la Belle-Rivière, la rue de Lorraine et la rue Michael-Faraday pour revenir sur la route 229.



La réfection de ce pont d’étagement est inscrite sur la liste des investissements routiers 2021-2023 de la région de la Montérégie.



En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté et ce chantier pourrait se prolonger. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.



Source : Ministère des Transports