Il serait irresponsable de déclancher des élections en pleine pandémie!

Le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, a fait écho aux propos du chef du Bloc Québécois, M. Yves-François Blanchet, qui, au sortir du caucus élargi s’étant tenu le 8 août dernier à Shawinigan, a à la fois manifesté sa fierté par rapport au bilan parlementaire de sa formation politique, tout en mettant Justin Trudeau en garde contre la tentation de déclencher des élections, alors que la pandémie n’est pas définitivement derrière nous. «Personne ne veut d’une élection en ce moment: le Québec n’en veut pas; le Canada n’en veut pas; le Bloc n’en veut pas; les autres partis n’en veulent pas et même certains libéraux n’en veulent pas. Nous suggérons plutôt à Justin Trudeau d’opter pour une prudente sagesse et faire comme il l’a très souvent fait après avoir tergiversé: écouter le Bloc Québécois et ne pas tenir d’élection!», de déclarer M. Blanchet.



Le Bloc Québécois comptait reprendre les travaux parlementaires, en septembre, afin de poursuivre sur sa lancée fort impressionnante jusqu’à présent, alors qu’il est parvenu à forcer le Parlement à tenir compte des enjeux cruciaux pour les Québécoises et Québécois, tels que la protection du français et la reconnaissance du statut de nation du Québec. Cela dit, si, contre toute attente, Justin Trudeau s’entête à déclencher des élections cet été, les libéraux auront affaire à un Bloc Québécois aguerri et devront justifier leur choix discutable devant l’électorat.



«Déclencher des élections à ce stade-ci serait un acte opportuniste en plus d’être totalement irresponsable. Force est de reconnaître que, cette fois encore, les libéraux ne reculeront devant rien pour veiller à leurs propres intérêts partisans, plutôt que de se préoccuper de la santé et de la sécurité des gens. À preuve, la candidate libérale dans Montarville s’emploie déjà à faire du pointage et à prévoir le placement de pancartes dans la circonscription, alors même que la campagne n’est même pas encore déclenchée! C’est dire à quel point les libéraux sont déconnectés des véritables préoccupations de la population…», déplore M. Bergeron.



Le Parlement fonctionne! Pour preuve; d’importantes avancées ont été réalisées grâce à l’appui des parlementaires…



«Au cours des dernières sessions, le Bloc Québécois a fait des gains pouvant être qualifiés d’historiques à Ottawa, et ce, dans de nombreux domaines, tels que la défense de la langue française, de même que le soutien à nos aînés et aux personnes atteintes de maladie grave… Nous avons également proposé et obtenu le déploiement de mesures de soutien aux individus et aux entreprises dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Le Bloc Québécois a ainsi contribué à faire en sorte que le Québec puisse passer à travers l’une des crises les plus terribles de son histoire et qu’il soit prêt à rebondir», précise fièrement le député de Montarville.



«Le Parlement fonctionne et rien ne justifie de dépenser encore d’autres millions de dollars pour une élection qui risque fort de donner lieu à une répartition des sièges fort semblable, surtout alors que le variant Delta continue de rôder et de faire craindre aux spécialistes la possibilité d’une quatrième vague… Il serait tout simplement irresponsable, dans les circonstances, d’appeler la population aux urnes, alors que la pandémie n’est pas encore définitivement derrière nous», de conclure Stéphane Bergeron.