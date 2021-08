Bannissement des « partys de bateaux » dans les Îles-de-Boucherville : la pétition dépasse maintenant 7000 signataires

La pression sur les autorités pour que cessent les « partys de bateaux » dans les chenaux du parc national des Îles-de-Boucherville sera encore plus forte, car la fameuse pétition que les citoyens peuvent signer sur le site « change.org » recueille plus de 7000 signatures comparativement à 3900 vendredi dernier, soit 7125 en date de vendredi.

Ce sont donc 3200 signataires qui se sont rendus sur le site depuis la première publication dans le journal La Relève et depuis que plusieurs autres médias nationaux ont repris la nouvelle pour en faire une de leurs manchettes, que ce soit à la radio ou à la télévision au cours des heures et des jours qui ont suivi.

La pétition est toujours accessible et les initiateurs, après avoir visé un premier objectif de 5000 signatures, veulent maintenant en recueillir 7500 avant de la déposer aux autorités municipales pour que « la croisière s’amuse » pas mal moins dans les Îles-de-Boucherville.

Il est à noter que chaque fin de semaine de l’été, des dizaines, voire plus d’une centaine de bateaux se rassemblent dans le chenal Grande Rivière, en plein cœur du parc national des Îles-de-Boucherville pour y faire la fête avec musique à fond de train, alcool et grands cris. Entre autres les utilisateurs disent en avoir assez de ce vacarme, car le parc de la Sépaq devrait être un endroit calme et quiétude, pas un « Beach Club ».

Rappelons également que la Ville de Boucherville, bien au fait du problème, a récemment mandaté la firme de sondage Léger pour connaitre l’opinion de la population sur ce sujet, mais aussi sur l’ensemble de la problématique de l’augmentation fulgurante de la navigation de plaisance entre le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et la ville de Varennes. Mercredi dernier, 377 personnes avaient répondu au sondage, qui sera en ligne jusqu’au 15 septembre sur le site Internet de la Ville à www.boucheville.ca\securitenautique.

Ce sondage devrait permettre à la Ville de mettre en œuvre, l’an prochain, d’autres actions pour assurer la sécurité et la quiétude dans le secteur de Boucherville.