La Ville de Contrecœur aura son cœur de vie au quai municipal en 2022

La Ville de Contrecœur est heureuse d’annoncer la collaboration de La Pépinière au projet de création d’un espace de vie collectif au cœur de notre milieu de ville qui est bordé par notre majestueux fleuve Saint-Laurent à la Place François-De Sales-Gervais.



La Pépinière est un OBNL spécialisé dans la création et la gestion d’espaces publics rassembleurs. L’organisme dont la mission est de raviver les cœurs de vie au Québec est reconnu pour sa grande agilité dans la réalisation de projets structurants.



La complétion des travaux de réaménagement en cours au quai municipal est prévue à la fin septembre 2021. L’initiative s’inscrit dans un plan de revitalisation du secteur du quai municipal et de la mairie et vise la mise en valeur du noyau villageois de Contrecoeur, son environnement naturel et les éléments patrimoniaux. La Ville déploiera en 2022 la place publique qui accueillera une multitude d’activités communautaires, culturelles et commerciales. Plusieurs parties prenantes notamment Culture C et Le Quartier des affaires participeront à l’essor de ce lieu.



« Cette future place publique a le potentiel de devenir un véritable cœur de vie et un lieu de fierté pour Contrecoeur, tout en s’intégrant à un environnement naturel enchanteur et aux aménagements existants. La Pépinière est honorée de participer aux réflexions entourant cette initiative structurante. Notre mission étant de créer des espaces rassembleurs ancrés dans la vie des communautés, nous avons la conviction que cette place deviendra un lieu de rendez-vous incontournable pour la population » confirme Jérôme Glad, codirecteur et cofondateur de La Pépinière Espaces Collectifs.



Rêver le lieu de manière positive



La Pépinière pilotera la réalisation d’une activité d’idéation collective à laquelle les citoyennes et citoyens de Contrecœur et l’ensemble des acteurs du milieu sont conviés. Son but : recueillir les aspirations et les idées en vue de soumettre des scénarios d’aménagement et les composantes de cette future place publique. Les multiples avenues seront explorées pour créer un milieu convivial pour la communauté grâce à des installations polyvalentes et adaptables pour des aménagements au gré des saisons.



« Cet espace aménagé jouera un rôle vital dans la vie sociale et économique de Contrecoeur. Des retombées significatives sont anticipées pour toute la communauté. Nous souhaitons assurer la pérennité de la vie du lieu et impliquer les forces vives de notre municipalité afin de créer un site attractif et un milieu de vie à notre image », ajoute la mairesse.



Le sondage en ligne est disponible sur le site Internet de la Ville