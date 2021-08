Premier engagement du Parti Durable – Équipe Damphousse: aucune augmentation du compte de taxes en 2022

Le Parti Durable ‒ Équipe Damphousse annonce, à quatre mois des élections municipales du 7 novembre prochain, un premier engagement majeur, soit l’absence d’augmentation du compte de taxes des Varennois en 2022, et ce, pour une 6e année consécutive. Dans la même foulée économique, il annonce aussi une 4e baisse du taux de taxation, passé de 0,74 $ en 2009 à moins de 0,50 $ en 2022, ce qui en fait le plus bas taux québécois des villes comparables.

Une stratégie de développement économique effervescente

« Depuis notre arrivée au pouvoir en 2009, nous avons misé sur le développement d’une stratégie économique audacieuse qui a permis à Varennes de se développer comme jamais elle ne l’a fait auparavant. La prospérité varennoise des 12 dernières années, résultat d’une vision et d’une gestion rigoureuse des finances, nous a ouvert la voie pour réaliser des projets d’envergure et continuer de voir grand pour notre ville qui peut se donner les moyens de poursuivre son effervescence à quelques mois des festivités du 350e anniversaire de sa fondation et d’un nouveau mandat », explique fièrement Martin Damphousse.

Peu de villes au Québec axent leur développement stratégique sur l’acquisition de terrains. Ce fut le choix du Parti Durable – Équipe Damphousse qui, au cours des 12 dernières années, a multiplié les rencontres avec le milieu des affaires et déployé une énergie hors du commun pour totaliser plus de 130 millions de pieds carrés de terrains transigés. Le montant de ces transactions a engendré de nouveaux revenus de taxation et du même coup, un rehaussement du budget de la ville de 61 % en trois mandats. Grâce à la saine gestion de l’administration en place, les investissements dans les infrastructures se sont additionnés, le remboursement de la dette s’est accéléré et le taux de taxation des contribuables n’a pas augmenté depuis cinq ans. « Bien que tous les engagements de notre parti soient d’égale importance, soulager le portefeuille des citoyens d’année en année relève de l’exploit. »

Au total depuis 12 ans, ce sont 140 entreprises qui ont choisi Varennes pour sa gestion exemplaire, son dynamisme, sa localisation et son positionnement vers les énergies renouvelables, un positionnement audacieux dans le paysage municipal, mais combien sensé et nécessaire alors que l’environnement est plus que jamais au cœur de l’actualité mondiale.

La stratégie économique du Parti Durable – Équipe Damphousse vise le bien-être global des Varennois et des actions pérennes. Depuis 12 ans, les citoyens et citoyennes de la ville de 21 500 âmes sont à même d’apprécier les nombreux investissements passés et en cours dans les infrastructures. Martin Damphousse et son équipe de conseillers.et conseillères, s’engagent, dans un prochain mandat, à poursuivre leur collaboration harmonieuse avec les employés de la Ville, à continuer d’être à l’écoute des contribuables et de tout mettre en œuvre afin de poursuivre le rayonnement de Varennes.

Martin Damphousse, à la tête du Parti durable et 1er vice-président de l’Union des municipalités du Québec, allie les dimensions environnementale, sociale et économique des activités de développement dans sa vision. Il est appuyé par une équipe composée de quatre femmes – Brigitte Collin, Natalie Parent, Mélanie Simoneau et Geneviève Labrecque, et de quatre hommes – Denis Le Blanc, Gaétan Marcil, Marc-André Savaria et Benoit Duval. Un parti dont la parité est un engagement formel de son chef.



(Source : Parti Durable – Équipe Damphousse)