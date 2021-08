La retraite pour Pierre Courchesne, après 50 ans au Metro Messier de Boucherville

Les clients qui fréquentent le marché Metro du boulevard Fort-Saint-Louis ne verront plus une figure familière lors de leur prochaine visite. Après avoir œuvré durant 60 ans dans le monde de l’alimentation, dont les 50 dernières années au marché Metro J. C. Messier à Boucherville, le gérant d’épicerie, Pierre Courchesne, prend une retraite que l’on peut certainement qualifier de « méritée ». « Je viens de vivre de belles années depuis 1970 avec la famille Messier et j’ai contribué depuis cinq décennies à l’évolution du magasin avec entre autres d’importantes rénovations, dont la transformation en 2002, qui a vraiment changé les lieux avec de nombreux comptoirs spécialisés. Toute l’informatisation des systèmes a également été un changement important, car il a fallu tout réorganiser dans le magasin et former le personnel. Il y a aussi eu des moments marquants comme la fameuse année 1998 alors que la crise du verglas avait tout paralysé ou presque. Nous avions cependant décidé de demeurer ouverts et avec des génératrices, nous avons pu maintenir le commerce ouvert au grand soulagement de bien des Bouchervillois. »

À 73 ans, Pierre Courchesne, un homme discret, mais efficace n’a pas encore envisagé de plans de retraite, lui qui a officiellement quitté son poste le 26 juin dernier. Mais une chose semble claire et sans équivoque, le travail en épicerie c’est maintenant chose du passé.

Un membre de la famille

Pour la famille Messier, Pierre Courchesne a été beaucoup plus qu’un employé. « Toute la famille Messier tient à remercier Pierre pour ses 50 ans de loyaux services au sein de l’organisation. Son dévouement, son expertise ainsi que sa passion pour son métier ont toujours fait de lui un employé-clé dans la compagnie. Nous avons toujours eu une grande confiance en lui et nous sommes reconnaissants et choyés d’avoir pu le compter parmi nous aussi longtemps. Après toutes ces années, on peut dire que Pierre fait partie de la famille. Un gros merci Pierre et bonne retraite. »

« La famille Messier » »