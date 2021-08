L’auteure de L’étonnante destinée de Pierre Boucher au sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville à Varennes

Les ami-es de sainte Marguerite d’Youville auront le plaisir de recevoir, le mardi 24 août à 14 h, Nicole Lavigne, auteure du livre L’étonnante destinée de Pierre Boucher.

Ce fondateur de Boucherville, né en 1622 à Mortagne-au-Perche, en France, a été l’un des hommes les plus importants de la Nouvelle-France : interprète, soldat, gouverneur de Trois-Rivières, il a rencontré le roi Louis XIV. Il a été le premier habitant du Canada à être anobli par le roi de France. Il est aussi l’arrière-grand-père de sainte Marguerite d’Youville, née à Varennes en 1701.

L’auteure accueillera membres et non-membres pour une présentation et une lecture publique d’extraits de son roman, qui seront suivies d’une séance de signatures. L’étonnante destinée de Pierre Boucher est un roman historique bien accueilli par la critique qui a nécessité cinq ans de travail pour la recherche et la rédaction.

Ancienne journaliste de Radio-Canada, Nicole Lavigne fait des descriptions réalistes et son écriture fluide et précise enchante le lecteur.

Un musicien, Pierre Lavigne, jouera de l’épinette, un instrument d’époque, et des pièces musicales de Couperin, datant du XVIIe siècle.

La rencontre se tiendra à la Maison Grise., située au 50, rue de la Fabrique, à Varennes. Veuillez réserver avec Louise Girard, coordonnatrice du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville au 450 652-6976 ou à lgirard@sanctuaireyouville.ca.