Boucherville accueille la Coupe du Québec Espoirs en cyclisme sur route

Le Club cycliste Boucherville (CCB) sera l’hôte de la 3e étape et finale de la Coupe du Québec Espoirs, les 14 et 15 août. Cet évènement de la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) est destiné aux cyclistes âgés de 6 à 16 ans qui pratiquent le cyclisme sur route.

Trois épreuves se tiendront samedi le 14 août. Un contre-la-montre (CLM) empruntera la rue Eiffel de Montarville jusqu’à Nobel, ainsi que la rue principale jusqu’au boulevard Armand-Frappier, à Sainte-Julie. Des jeux d’habiletés se tiendront dans le stationnement d’Olymel pour les plus jeunes. Samedi après-midi, les cyclistes se dirigeront vers le Parc de la mairie, où se tiendra un critérium bouclant sur les rues Jacques-Viau, de la Rivière-aux-Pins, de Montarville et du Fort Saint-Louis.

Pour compléter cette fin de semaine cycliste, une course sur route aura lieu le dimanche 15 août. Cette course bouclera un trajet de 10 km, empruntant les rue Eiffel, Montarville, de Lorraine et Principale (Ste-Julie). Un classement par points déterminera le vainqueur de cette étape, par catégorie.