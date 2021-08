Une deuxième édition de l’épluchette du député Xavier Barsalou-Duval

Le député de Pierre-Boucher — Les Patriotes — Verchères, Xavier Barsalou-Duval, invite les citoyennes et les citoyens de sa circonscription à participer en grand nombre à son épluchette de blé d’Inde annuelle.

« Après le confinement, j’avais bien hâte au retour de cette activité plein air où nous pourrons profiter d’un peu plus de liberté dans nos mouvements, mais non sans respecter certaines règles sanitaires. En effet, c’est la première fois que je peux organiser un événement depuis le début de la pandémie. Ce sera donc une belle occasion de rencontres et d’échanges qui va me permettre de me rattraper sur les nouvelles de tout un chacun depuis 1 an et demi », souligne le député Barsalou-Duval.

Au programme, nous vous offrons une aire de jeux pour les enfants, de la musique exclusivement québécoise, du maïs et des hot-dogs gratuits. En complément, plusieurs organismes communautaires présenteront leurs services afin de vous les faire mieux connaître. Pour couronner le tout, l’Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ) fera étalage de voitures électriques accompagnées de leur propriétaire respectif à qui vous aurez le loisir de poser toutes vos questions sur les avantages de rouler vert.

C’est donc un rendez-vous rempli de surprises qui vous attend !

Apportez vos chaises et venez en grand nombre !