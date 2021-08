L’urgence de Pierre-Boucher à éviter pour des problèmes de santé mineurs

En raison du taux d’occupation élevé à l’Hôpital Pierre-Boucher, la population avec des problèmes de santé mineurs est invitée à opter pour d’autres solutions que celle de se présenter à l’urgence. Ces personnes peuvent : communiquer avec Info-Santé au 8-1-1 où une infirmière pourra les conseiller et les diriger vers le service approprié; consulter leur médecin de famille s’ils en ont un; consulter un médecin dans une clinique sans rendez-vous; visiter le Portail santé mieux-être ou encore le site Rendez-vous santé Québec pour obtenir un rendez-vous à proximité. Il est à noter qu’un pharmacien peut également conseiller et dépanner pour le renouvellement de certains médicaments, en plus d’amorcer un traitement dans certaines situations précises. Pour un dépistage de la COVID-19, il faut prendre rendez-vous en appelant au 450 644-4545 ou au 1 877 644-4545. Il est aussi possible de se présenter aux cliniques de dépistage sans rendez-vous sur le territoire. Toute personne ayant une situation critique et instable ne doit toutefois pas hésiter à se rendre à l’urgence.