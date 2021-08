Signature de la convention collective des pompiers à Saint-Amable

C’est le 13 juillet, qu’est survenue la signature officielle de la convention collective entre la Ville de Saint-Amable et l’Association des pompiers et pompières de Saint-Amable.

Cette entente permettra aux citoyens de Saint-Amable de pouvoir compter sur quatre pompiers en caserne de 9 h à 21 h du lundi au vendredi en 2025; deux préventionnistes de semaine qui visiteront les bâtiments à haut risques sur le territoire; un officier en garde externe la fin de semaine avec un véhicule banalisé pour répondre plus efficacement aux appels d’urgences

Rappelons que les négociations ont débuté en avril 2021, qu’elles se sont déroulées de façon harmonieuse et que la majorité des pompiers ont accepté les dernières propositions de l’employeur.