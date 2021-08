Près de 4000 personnes réclament la fin des « partys de bateaux » dans les îles de Boucherville

Un sondage est également mené par la Ville

À l’heure où la Ville de Boucherville mène présentement un sondage sur cet épineux problème, les mégas rassemblements de bateaux qui donnent lieu à des « partys » dérangent à un tel point que près de 4000 personnes réclament actuellement la fin de la fête et le bannissement des bateaux à moteur dans le chenal de la Grande Rivière entre les îles Sainte-Marguerite et Pinard.

En juin dernier, la Ville de Boucherville, bien consciente du problème, avait annoncé vouloir prendre de nombreuses mesures et actions pour tenter de résoudre le problème. En collaboration avec Transport Canada, 394 505 $ sont actuellement investis pour améliorer, entre autres, les mesures de sécurité. Aussi, la firme de sondage Léger a été mandatée par la Ville pour connaitre les besoins, attentes et préoccupations des plaisanciers et citoyens au sujet de la navigation sur le fleuve entre le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et Varennes. Les citoyens peuvent d’ailleurs répondre au sondage sur le site de la Ville jusqu’au 15 septembre prochain au https://boucherville.ca/la-securite-nautique-une-priorite/

La firme de sondage prévoit également des entrevues avec des groupes ciblés pour bonifier les résultats. Le tout se traduira par une nouvelle campagne de sensibilisation et de nouvelles mesures de sécurité en 2022 et 2023.

Près de 4000 signataires

En parallèle, les instigateurs d’une nouvelle pétition sur le sujet (que l’on peut signer sur « change.org ») souhaitent atteindre 5000 signataires afin de la présenter aux autorités concernées pour que les choses changent.

Pour justifier la démarche, on peut lire sur le site : « Quand on habite dans la région de Montréal et qu’on veut échapper à la ville le temps d’une journée, on peut choisir d’aller au parc national des Îles-de-Boucherville (Sépaq). On espère croiser la route d’un cerf de Virginie, d’un grand héron ou d’un castor.

Ce que l’on croise surtout sur la Grande Rivière, ce sont des bateaux remplis de jeunes qui font le party, sur une musique assourdissante, qui lancent parfois même des feux d’artifice. Un vrai night-club en pleine journée et à ciel ouvert, dans un parc national.

Certains décident même de piquer une tête dans ces eaux calmes. Les motomarines n’hésitent pas à circuler à vive allure, sans se soucier des fragiles berges où peuvent nicher une multitude d’oiseaux, où des rats musqués y élisent domicile, où des hérons aiment attraper leur repas.

Mais non, des dizaines de personnes préfèrent déranger toute la faune, massacrer la flore et rendre ce qui serait un moment de détente, un vrai cauchemar. Et bon courage aux kayakistes ou amateurs de planche à pagaie pour pratiquer leur loisir, respectueux de ce lieu unique.

Ce fléau des bateaux du party est bien connu des autorités. Mais chacune se renvoie la balle. Il est temps de prendre des mesures pour que cessent ces aberrations ! Il y a bien d’autres endroits et moyens de faire la fête. Pas dans un parc national à la biodiversité aussi fragile que précieuse!

Prenez vos responsabilités et interdisez la navigation aux embarcations à moteur sur la Grande Rivière! »

Au moment d’écrire ces lignes, 3918 personnes avaient déjà signé la pétition et certaines la font aussi circuler sur les réseaux sociaux.