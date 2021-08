Les meilleurs golfeurs juniors au pays en action à Sainte-Julie

Le club de golf de la Vallée du Richelieu convie les amateurs de golf de la Montérégie au Championnat canadien junior masculin, qui aura lieu sur ses allées du 9 au 12 août prochain. Ce tournoi national amateur de grand prestige viendra s’ajouter à la longue liste d’événements à avoir marqué l’histoire de la Vallée au cours de ses 55 saisons d’existence, tel que

des tournois de la PGA, de la LPGA, de la PGA Tour Champions et de la PGA du Québec.

« C’est dans le respect de ses valeurs et de ses Principes directeurs qui prônent la famille, l’équité et le développement de la relève que la Vallée a accepté l’offre de Golf Canada de recevoir les meilleurs golfeurs juniors au pays », a déclaré Pierre Dandoy, président du Club.

En plus du Championnat Junior pour les moins de 18 ans, la compétition comprendra le Championnat juvénile pour les moins de 16 ans ainsi que le Championnat junior interprovincial par équipes. Au total, ce sont plus de 156 golfeurs qui se disputeront les honneurs de ce tournoi prestigieux.

Le comité organisateur s’affaire depuis quelques mois à tout mettre en place afin de faire de ce tournoi un événement marquant dans la jeune carrière des grandes vedettes du golf de demain.

La Vallée du Richelieu compte plusieurs juniors au sein de son membership et plus récemment, la création de son équipe de compétition a permis d’augmenter le nombre de joueurs de haut niveau au sein du Club. « Nous sommes emballés de pouvoir offrir à nos jeunes membres la possibilité de vivre l’expérience d’un tournoi national soit comme spectateur, bénévole ou comme participants », affirme Patrice Forcier, directeur général du Club.

La Vallée sera d’ailleurs très bien représentée, alors que six membres juniors auront la chance de s’élancer devant familles et amis. Notons la participation de Félix Bouchard Kimmell, qui a remporté le Championnat provincial junior le 15 juillet dernier, se qualifiant ainsi pour la championnat national.

De son côté, Golf Canada se dit fier d’être associé au Club de golf de la Vallée du Richelieu pour la tenue de ce Championnat canadien. « L’engagement du club envers l’excellence assure que cet

événement sera sans doute un énorme succès », assure Paul Schofield, président du tournoi.