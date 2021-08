Devant une foule peu nombreuse, Matéo séduit toujours

Après l’Orchestre symphonique de Longueuil, c’était au tour de Matéo d’offrir hier soir un spectacle au parc de la Rivière-aux-Pins.

L’espace de quelques heures, on se croyait dans le Sud avec sa musique latine et africaine qui donnait envie de bouger les hanches. Mais pandémie oblige, la foule était peu nombreuse, soit quelque 300 personnes un peu figées sur leur chaise.

Dommage que les Mercredis en musique soient très peu publicisés, (cela pour éviter les grands rassemblements), car l’auteur-compositeur désigné Révélation Radio-Canada en musique du monde 2020-2012, est un artiste à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas encore.

Pas plus de 1000 personnes sont admises aux spectacles, et elles doivent s’inscrire à l’avance. Souhaitons-nous une autre visite de sa part à Boucherville l’an prochain.