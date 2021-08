Fermeture de la montée Lapierre durant trois semaines à Contrecœur

09Le ministère des Transports a informé les usagers de la route qu’avec la réfection du pont d’étagement de la montée Lapierre qui tire à sa fin, une fermeture complète du pont est effective depuis le 8 août dernier. Comme il a été annoncé lors du lancement du chantier, la montée Lapierre à Contrecœur devra ainsi être fermée pour une période de trois semaines à la hauteur de l’autoroute 30 afin de mener à terme les travaux. Il y aura donc fermeture complète du pont d’étagement de la montée Lapierre jusqu’à la fin du mois. Sur l’A-30, il y aura occasionnellement fermetures d’une voie de circulation en direction est (sauf à l’heure de pointe du soir) et en direction ouest (sauf à l’heure de pointe du matin). Il y aura aussi fermetures de la bretelle d’accès menant de la montée Lapierre/route des Aciéries à l’autoroute 30 en direction ouest. Il est à noter que des travaux de la Ville de Contrecœur pour l’aménagement d’un carrefour giratoire, à l’intersection de l’autoroute 30 ouest et de la Pomme-d’Or, ont cours actuellement. Une coordination entre la Ville de Contrecœur et le ministère est effectuée pour les détours, qui seront indiqués par des panneaux de signalisation.