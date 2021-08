Projet de 17 M$ : les travaux de modernisation du centre mère-enfant de l’Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil sont commencés

La phase 1 des travaux de modernisation du centre mère-enfant de l’Hôpital Pierre-Boucher à Longueuil a commencé lundi dernier, le 2 août et s’échelonnera tout au long de la prochaine année. Environ 3000 enfants naissent chaque année à ce centre hospitalier.

Le 3e étage de l’hôpital sera complètement réaménagé et dédié aux services d’obstétrique et de néonatalogie.

Ce projet de 17 M$, dont 1,5 M$ proviennent de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher, permettra d’améliorer les services d’obstétrique et de néonatalogie par le biais d’un nouveau modèle de soins qui s’appuie sur une approche famille-partenaire. Il offrira aux familles un environnement d’une qualité exceptionnelle avec de l’équipement de pointe.

La première phase comprend le réaménagement complet du département de néonatalogie qui comptera dix chambres, pour un total de seize lits ( six chambres privées, trois chambres doubles pour jumeaux et une chambre de quatre lits).

Chaque chambre aura des fauteuils-lits et fauteuils inclinables pour que les parents puissent être en tout temps au chevet de leur bébé. Le centre comptera également une grande zone pour les familles avec cuisinette et salon.

Dans le département d’obstétrique, la salle de césarienne sera réaménagée pour offrir un espace plus grand, plus fonctionnel et ergonomique, avec l’ajout d’une salle de réveil de deux lits. Cette salle de réveil sera entièrement adaptée aux besoins des nouvelles mères offrant un environnement calme et intime avec des lumières tamisées.

Trois chambres TARP (travail, accouchement, récupération et postpartum) avec salle de bain complète seront également ajoutées, et dans lesquelles s’effectuera l’ensemble du séjour de la mère, de son enfant et de l’autre parent.

Ce projet de modernisation permet à l’hôpital de consolider son mandat régional de niveau 2B (accouchements à partir de 32 semaines de grossesse et prise en charge des prématurés). Des travaux préparatoires à cette phase étaient en cours depuis l’automne.