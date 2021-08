Modernisation des dossiers cliniques informatiques en Montérégie

Trois projets de rehaussement de la solution du dossier clinique informatique (DCI) seront réalisés au cours des prochains mois afin d’optimiser l’efficacité de la prise en charge des usagers sur le territoire de la Montérégie. Les bénéfices seront importants tant pour les usagers que pour le réseau de la santé. Un de ces trois projets se déroulera sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est au cours des 36 prochains mois et son budget est de 9,6 millions $. On procèdera au rehaussement des solutions de DCI vers une version moderne standardisée, alors que les cliniciens auront à leur disponibilité des fonctionnalités qui permettront d’appuyer leurs rôles auprès de la population et de faciliter la circulation de l’information entre les différents intervenants cliniques œuvrant dans les installations, et ce, éventuellement, pour l’ensemble des points de services du territoire. Ce rehaussement en Montérégie s’inscrit dans une perspective de transition en vue du déploiement du projet de Dossier santé numérique (DSN) partout au Québec.