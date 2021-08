Le saut dans le vide de la Verchèroise Megane Lebel

Génération après génération, la musique country gagne de nouveaux adeptes et le bassin d’artistes qui décident d’y consacrer leur carrière se renouvelle, peu importe les modes et les époques. À 20 ans, on peut penser que Megane Lebel fait partie d’une nouvelle vague de jeunes qui ont grandi en étant bercés par cette musique qui a fait ses racines partout en Amérique du Nord.

Megane Lebel, qui a signé un contrat pour trois albums avec les Productions Dynamite, sera en spectacle dans son coin le 18 août sur le parvis de l’église Saint-François-Xavier. Le concert fait partie de la programmation de la nouvelle édition de l’événement Verchères en musique.

« C’est vraiment spécial parce que c’est la première fois que je fais un spectacle dans ma ville, nous raconte l’auteure-compositrice-interprète. Dans ma rue, dans ma communauté, nous sommes tous très présents les uns pour les autres. Je suis vraiment excitée. J’ai très hâte! »

Au programme, Megane nous promet quelques classiques du genre, mais également les compositions qui vont parsemer son album dont le premier extrait, Prête pas prête, j’y vais, qui est disponible pour écoute depuis ce printemps.

« Étant donné qu’il sort dans quelques semaines, je vais pouvoir jouer pour la première fois devant un public mes chansons qui vont être sur mon album. À part ma maman, qui est toujours avec moi, personne n’a encore entendu mes compositions dans mon entourage. Ça va être une surprise pour eux! »

Ed Sheeran et un vieux Ford 59

Comme c’est souvent le cas, c’est en écoutant les chansons qui jouaient à la maison que Megane a eu la piqûre pour la musique country durant sa jeunesse.

« Dans ma famille, c’est un style qu’on écoutait beaucoup, alors j’ai vraiment grandi avec ça. Je me souviens qu’on écoutait ça dans le vieux Ford 59 de mon grand-père! C’est sûr par contre que je n’aurais jamais pensé le faire de manière professionnelle, mais pendant que je faisais mes études en musique, j’ai découvert que c’était vraiment ce qui me colle à la peau. »

Même si elle chante en français, Megane compte aussi quelques artistes outre-frontière parmi ses sources d’inspiration.

« J’aime beaucoup Carly Pearce qui est une jeune chanteuse country qui vient d’arriver et elle est incroyable. Au niveau instrumentation, Ed Sheeran et John Mayer sont de super bons guitaristes. J’ai appris la guitare pas mal toute seule alors j’ai vraiment appris en les écoutant. Au Québec, j’aime aussi beaucoup Matt Lang. »

Sortir et vivre

Quant aux thèmes abordés dans ses chansons, comme c’est la tradition dans la musique country, les émotions exprimées demeurent simples, authentiques et près du cœur.

« L’amour, les peines d’amour, c’est certain que ce sont des thèmes que j’aborde, mais j’ai aussi essayé d’élargir mes horizons. Prête pas prête, j’y vais, ça parle de sauter dans le vide et d’avoir peur de tout perdre, mais au final, le résultat est merveilleux. Elle évoque un peu ce qui s’est passé durant la pandémie. D’être enfermé chez soi puis finalement, sortir enfin de la maison et vivre tout ce qu’on a eu le goût de vivre dans la dernière année. »

Pour entendre la bien jolie voix de Megane Lebel, visitez sa page Facebook. Pour connaître la programmation de la prochaine édition de Verchères en musique, rendez-vous sur le site de la municipalité. Prenez note que, en raison de la pandémie, il faut d’abord s’inscrire pour assister aux représentations.

