Franc succès pour la roulotte mobile du CISSS de la Montérégie-Est

En date du 21 juillet, plus de 785 personnes ont reçu une dose du vaccin par l’équipe de la roulotte mobile #CISSSMEVACCINE. Alors que la campagne avance très bien, la clientèle âgée de 18 à 29 ans participe toutefois en moins grand nombre. Le CISSS invite donc la population à encourager leur entourage faisant partie de cette clientèle à aller se faire vacciner. « La contribution de tous est cruciale pour mettre un terme à cette pandémie. Que ce soit sur l’un de nos sept sites de vaccination avec ou sans rendez-vous, ou encore lors de notre passage avec notre roulotte #CISSSMEVACCINE ou dans les pôles de vaccination en entreprise, tout le processus de vaccination se fait en moins de 30 minutes », a souligné la directrice de la vaccination du CISSS de la Montérégie-Est, Nathalie Chénier. Il est à noter que plus de 84 % de la population de la Montérégie-Est a reçu sa première dose alors que 55 % a reçu sa deuxième injection. Au total, plus de 655 567 vaccins ont été administrés. En moyenne, plus de 3 395 doses sont administrées par jour. Le taux de vaccination pour la deuxième injection est le moins élevé chez les jeunes de 18 à 34 ans, soit 32 %.