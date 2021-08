Avis de convocation à l’assemblée générale du CAB de Contrecoeur

Le Centre d’action bénévole de Contrecoeur invite les membres et la population de Contrecoeur à assister l’assemblée générale annuelle (AGA) qui se tiendra le mardi 14 septembre 2021, à 13h30, aux nouveaux locaux du Centre d’action bénévole, situés au 4956 rue Legendre, à Contrecoeur.



Pour devenir un membre votant



Afin d’obtenir le droit de vote lors de l’AGA, le citoyen de Contrecoeur doit impérativement avoir fait 20h de bénévolat pour l’organisme.

Pour devenir un membre du conseil d’administration

La date limite pour déposer une candidature pour devenir membre au conseil d’administration est le 7 septembre 2021, vous pouvez vous procurer le formulaire à nos bureaux.

L’AGA de CAB, c’est l’occasion :

• de prendre connaissance du rapport d’activités 2020-2021;

• d’exercer son droit de vote pour les membres en règle;

• de participer à une rencontre chaleureuse entre nos membres, nos bénévoles, notre équipe de travail et tous citoyens et citoyennes qui voudraient s’impliquer ou en savoir plus sur nos services.

Les membres du conseil d’administration du Centre d’action bénévole à Plein Cœur invitent les personnes intéressées à confirmer de leur présence au 450-587-8227.



Rappelons que Centre Action bénévole À plein cœur (CAB de Contrecoeur) est un organisme à but non lucratif dont la mission est notamment de promouvoir, ainsi que de développer l’action bénévole et communautaire, afin de répondre aux besoins du milieu. Nos multiples services s’adressent principalement aux aînées et aux personnes vulnérables, mais certains s’adressent également à la population générale. Les sommes ainsi amassées servent à financer les services offerts gratuitement aux bénéficiaires. Ces derniers ont pour objectif le maintien à domicile des personnes âgées, ainsi qu’à briser l’isolement social. Le CAB de Contrecoeur est constamment à la recherche de bénévoles et de financement afin de continuer d’offrir des services de qualité à la population de Contrecoeur et Verchères. Aidez-nous à les aider! www.cabcontrecoeur.ca