Relance des activités à Boucherville : un programme varié pour cet automne!

La Ville de Boucherville est heureuse d’annoncer la relance de la plupart de ses activités culturelles, sportives et communautaires, de même que celles de ses organisations reconnues. Le retour en zone verte permet la tenue de plusieurs activités avec lesquelles vous pourrez renouer cet automne. Le programme de loisirs est accessible pour consultation en ligne au boucherville.ca/loisirs. Consultez-le à partir du 2 août pour connaître toute la programmation.



Parmi les activités proposées, ne manquez pas le 25e anniversaire des Journées de la culture qui se déroulera les 24, 25 et 26 septembre prochain. Cette année, on vous invite à faire un voyage dans le temps à travers les époques.



Vous serez sans doute heureux d’apprendre que le traditionnel Triathlon-Duathlon sera de retour le 3 octobre prochain. Tous les détails seront dévoilés au cours des prochaines semaines.



En terminant, ne manquez pas la sortie du carnet culture cet automne. Ce dernier sera distribué au mois de septembre à l’ensemble de la population. Des nouveautés seront à surveiller!



« Je souhaite à tous un automne agréable, ponctué de belles rencontres. Je vous souhaite également de profiter pleinement des activités qui vous sont proposées dans cette programmation automnale. » a tenu à souligner le maire de Boucherville, M. Jean Martel



Surveillez notre site Web pour des informations additionnelles tout au long de l’automne ainsi que pour connaître tous les changements relatifs à l’évolution de la situation sanitaire.