Des assouplissements additionnels depuis le 1er août

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé que des assouplissements additionnels concernant les évènements, les auditoires ainsi que les bars sont entrés en vigueur depuis le dimanche 1er août. Ces nouvelles mesures s’appliquent lors d’évènements durant lesquels les personnes demeurent assises à des places déterminées, incluant les évènements amateurs de sports et loisirs avec gradins ou estrades, les assemblées, les réunions, les congrès ou les cérémonies, dont les lieux de culte. Depuis dimanche, le seuil toléré est maintenant de 500 personnes au maximum à l’extérieur et 250 à l’intérieur. Les stades, les salles et les festivals voient également leur capacité d’accueil rehaussée, alors que 15 000 personnes sont autorisées à l’extérieur, en suivant les directives établies pour chaque type d’évènement. Auparavant, la capacité d’accueil était de 5 000 personnes au maximum, tandis qu’à l’intérieur, 7 500 personnes étaient autorisées. De plus, les établissements tels que les bars, les restaurants et les microbrasseries peuvent servir de l’alcool jusqu’à 1 h, au lieu de minuit. Rappelons que les bars et les microbrasseries doivent fermer à 2 h. Il est à noter que les mesures de distanciation demeurent obligatoires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.