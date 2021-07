Décès d’un travailleur d’entrepôt chez Groupe Robert

Reconnue comme étant une entreprise où la sécurité au travail est une priorité, le Groupe Robert de Boucherville, spécialisée en transport de marchandise, et logistique, déplore le décès d’un de ses travailleurs. Le drame serait survenu dans le centre de distribution de Boucherville dans la nuit de mardi à mercredi dernier.

Pour l’instant, on ignore les circonstances de l’accident, qui a coûté la vie au travailleur.



« On ne commentera pas les circonstances parce qu’il y a une enquête de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) en cours. On collabore avec eux pour récolter les faits », a déclaré Isabelle Robert, en entrevue au Journal de Montréal.

Fondée en 1946, Groupe Robert célèbre cette année son 75e anniversaire. Le siège social est situé à Rougemont, mais l’entreprise a des installations ailleurs au Québec et en Ontario. L’entreprise de transport dessert de très nombreuses industries agroalimentaires qui pourront bientôt miser sur un nouveau centre de distribution automatisé actuellement en construction à Varennes au coût de 150 millions de dollars et un autre dans l’ouest du pays, à Calgary.