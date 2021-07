De l’aide à Pratt & Whitney pour développer des moteurs d’avion hybride électrique

Bonne nouvelle pour une entreprise de Longueuil, une contribution financière du gouvernement du Canada pouvant aller jusqu’à 49 millions de dollars et une contribution du gouvernement du Québec de 20,5 millions de dollars sont attribuées sous forme de prêts à Pratt & Whitney Canada, dans le cadre d’un projet de 163 millions de dollars. Celui-ci générera des investissements de 115 millions de dollars au Québec de même que la création de plus de 115 emplois.



Réalisé en collaboration avec, entre autres, De Havilland Aircraft, ce projet consiste à développer l’ensemble des blocs technologiques et à concevoir, d’ici quatre ans, un premier avion démonstrateur à propulsion hybride électrique. Une subvention de 8,3 millions de dollars avait déjà été accordée pour soutenir une partie des travaux de développement prévus dans le cadre des Projets collaboratifs de l’aéronef de demain.



Le gouvernement fédéral a également annoncé le lancement de l’Initiative de relance régionale de l’aérospatiale (IRRA) avec un investissement de 250 millions de dollars sur trois ans.

Cette initiative aidera l’industrie aérospatiale canadienne à se préparer à la relance économique postpandémie en fournissant des fonds aux petites et moyennes entreprises et aux organisations du secteur pour les aider à être plus écologiques, plus novatrices et plus productives.