Résumé de l’assemblée du 6 juillet: l’environnement à l’ordre du jour à Sainte-Julie

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 6 juillet dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie. Il est à noter que la prochaine séance est prévue pour le lundi 16 août prochain.

• Le conseil a adopté la Politique d’approvisionnement écoresponsable, car la Ville désire confirmer son engagement envers le développement durable de sa communauté par l’application d’orientations qui respectent les principes et les meilleures pratiques en approvisionnement.

• À la suite l’adhésion de la Ville de Sainte-Julie au programme des Partenaires dans la protection du climat, les élus ont adopté le plan d’action pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la période 2021-2031.

• La Municipalité souhaite se porter acquéreur de certains lots dans le secteur de la rue de la Falaise et d’empêcher toute nouvelle construction ou usage susceptible d’en affecter l’état naturel afin d’agrandir la zone de conservation environnante. C’est dans cet objectif que le conseil a imposé une réserve foncière sur ces terrains afin d’en faire une aire de conservation naturelle annexée à la zone de conservation de la Ville de Sainte-Julie et de Nature-Action Québec. Les services de Sylvain Huet, arpenteur-géomètre, ont été retenus afin de dresser les plans et descriptions techniques nécessaires à l’imposition de la réserve foncière, alors que la firme Poupart & Poupart avocats a reçu l’autorisation d’entreprendre les procédures requises à cette fin.

Embauches et travaux

• Les élus ont embauché Stéphanie Primiani à titre de chef de section – relations avec les citoyens au Service des communications et relations avec les citoyens à compter du 12 juillet; Mickaël Leblanc au poste de chargé de projets au Service des infrastructures et gestion des actifs dès le 30 août; Jean-François Perron au poste d’inspecteur en prévention au Service de sécurité incendie à compter du 2 août.

• La Municipalité a consenti à une dépense supplémentaire de 94 137,78 $ pour le contrat concernant les travaux de réaménagement du bâtiment Louis-Armand-Savaria lot 1A (sous-sol), adjugé à la compagnie 2BR Construction, portant la valeur totale du contrat à 374 355,74 $, toutes taxes comprises.

• Le conseil a autorisé la directrice de projets de la société WSP Canada à soumettre, pour les travaux de construction d’une piste cyclable en bordure de l’autoroute 20 (entre le boulevard Armand-Frappier et le rang de la Vallée), une demande d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et à présenter tout engagement en lien avec cette demande.

• Les élus ont accepté l’installation des panneaux de stationnement interdit de part et d’autre de la rue D’Auteuil, entre les adresses 1 et 18, ainsi que sur la rue Charles-De Longueuil près de l’intersection de la rue D’Auteuil; sur le boulevard N.-P.-Lapierre, aux abords du parc de la Coulée; sur le boulevard N.-P.-Lapierre, du côté ouest, entre la place de Clairvaux et la rue de l’Église; dans la partie extérieure de la courbe de la rue des Frênes; dans la partie extérieure de la courbe de la rue Normand-Hudon; dans la partie extérieure de la courbe de la place de Chenonceau (stationnement interdit du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h); sur la rue de la Coulée, en plus d’autoriser la pose de deux panneaux de passage pour piétons sur la rue Maurice-Duplessis.

• Le conseil a nommé le conseiller André Lemay maire suppléant pour les mois d’août, septembre ainsi qu’octobre, et a précisé que la séance du conseil du mois d’octobre, initialement prévue le 5, aura lieu le vendredi 1er octobre à 11 h.