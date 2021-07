Le club FADOQ offrira une programmation spéciale d’activités pour le mois d’août !

Le local du club FADOQ de Boucherville sera ouvert les mardis, mercredis et jeudis, de 13 h à 16 h, du 3 au 31 août.



Les activités permises sont les suivantes : billard, cartes, Les Troubadours (musiciens) ; et le renouvellement des cartes de membres (25 $ / un an, 45 $ / deux ans.

Obtenez une réduction d’assurances habitation et véhicule grâce au partenariat entre la FADOQ et la compagnie Intact assurance.





Conditions générales à l’intérieur du local : port du masque à l’intérieur ; distanciation d’un mètre entre les participants ; et signature du registre des présences



Conditions spécifiques



• Cartes : maximum de trois adresses par table. Distance d’un mètre entre les tables.

• Troubadours : Seulement le volet instrumental, pas de chant.

• Renouvellement des cartes de membres : une personne à la fois dans le bureau.



La direction du club compte sur la collaboration des membres afin que cette expérience soit une réussite et que cela puisse encourager la réouverture des autres activités sous peu. Veuillez également noter que les portes du local n’ouvriront pas avant 13 h aux participants les jours mentionnés ci-haut.