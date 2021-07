Des dons pour aider une Julievilloise à surmonter son épreuve

Le jour de son 34e anniversaire, la Julievilloise Véronique Rhéaume a passé une échographie pour déterminer la nature de la masse qu’elle avait au sein droit. On lui a alors diagnostiqué un cancer du sein. De décembre 2020 à juin dernier, à la suite de l’opération, le stade du cancer est passé de 0 à 3. La forme du cancer est agressive : il est triple négatif. Lors de son plus récent rendez-vous, Véronique a appris qu’il y avait une tache en bas de sa colonne vertébrale. Le médecin lui a dit que si des examens complémentaires démontraient qu’elle avait des métastases dans le bas du dos, le diagnostic passerait du stade 3 au stade 4 et qu’il n’y aurait pas de traitement miracle. Ses proches se sont mobilisés pour faire une campagne de sociofinancement GoFundMe afin qu’elle puisse se sentir mieux dans sa peau lors de cette difficile épreuve.

« Malgré tout, je dois vous dire que Véro fait preuve d’une grande résilience et de beaucoup de courage », explique son amie Marie-Pier Beriault, qui organise cette collecte de fonds. « Elle débute la chimio très bientôt, mon plus grand souhait serait de lui offrir une perruque naturelle. Elle a déjà pris rendez-vous pour essayer plusieurs modèles et styles. Une bonne perruque naturelle coûte entre 2 000 $ et 2 500 $ lorsqu’elle est ajustée correctement à la personne qui la porte. Tout le monde sait qu’une femme aime se sentir femme. Elle a déjà eu la mastectomie totale de son sein droit et partielle du sein gauche. Simplement l’idée de perdre tous ses cheveux en plus de tout cela est un événement traumatisant dans une vie », ajoute Marie-Pier.

Vous pouvez accéder au GoFundMe en allant sur : https://www.gofundme.com/f/une-perruque-pour-veronique

Jusqu’à présent, plus de 8 000 $ ont été amassés pour cette cause.