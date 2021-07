Les Jeudis Fermiers animeront le centre-ville de Contrecoeur

Les Jeudis Fermiers se déplaceront pour le reste de la saison au centre-ville de Contrecœur! Le nouveau site sera situé dans le stationnement du Lily Gourmande (606, rue Saint-Antoine) et permettra d’animer ce secteur de Contrecœur comptant de nombreux commerces tout en le rapprochant de son futur emplacement.



Rappelons que le projet-pilote Les Jeudis Fermiers était présenté jusqu’au 22 juillet au parc Antoine-Pécaudy. Après des analyses et des consultations auprès des différents acteurs du milieu, les organisateurs ont décidé de déplacer le marché public au cœur de la ville. L’occasion s’est présentée récemment puisque le site sélectionné était disponible et prêt à accueillir l’événement.



Le comité organisateur souhaitait ainsi travailler de concert avec le milieu des affaires et s’aligner sur la vision de la Ville qui souhaite développer et réaménager ce secteur au cours des prochaines années. Une vaste consultation citoyenne a d’ailleurs été entamée au printemps par la Ville de Contrecœur afin de connaître les idées et la vision de la population afin d’améliorer son centre-ville.



Les citoyennes et les citoyens sont donc invités, à partir du 29 juillet, à profiter de cet événement de 15 h à 19 h sur le nouveau site de l’événement. Vous pourrez vous y procurer des produits locaux et du terroir auprès de nos nombreux exposants.



Dans le but d’améliorer encore davantage l’expérience des visiteurs lors de ce marché public contrecœurois, de l’animation et des concours seront également offerts jusqu’à la fin de l’événement le 16 septembre prochain.



Vous avez envie de visiter le site, de réaliser une entrevue ou de rencontrer les producteurs locaux? Contactez-nous! C’est avec plaisir que nous vous ferons découvrir notre marché public.