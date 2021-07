Le Symposium Art & Passion Sainte-Julie de retour du 13 au 15 août

L’organisation du symposium de peinture et de sculpture Art et passion de Sainte-Julie a dévoilé aujourd’hui la programmation de la 20e édition qui se déroulera du vendredi 13 août à 13 h au 15 août à 16 h. Plus de trente artistes exposeront durant le symposium qui se tiendra à l’école secondaire du Grand-Coteau, située au 2020, rue Borduas.



« Le symposium est un événement unique à Sainte-Julie qui permet de faire découvrir aux citoyens des artistes d’ici et d’ailleurs et de mettre en valeur nos talents locaux. Nous sommes heureux d’accueillir encore cette année cet événement. J’invite toute la population à y participer », a précisé la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.



Sous le thème Avoir 20 ans…, les artistes feront découvrir au public la merveilleuse mouvance artistique dans une ambiance d’atelier favorisant les rencontres. Pour avoir un avant-goût du symposium, chaque artiste expose présentement une oeuvre à la bibliothèque de Sainte-Julie, et ce, jusqu’au 13 août.



« La mission du Symposium Art & Passion Sainte-Julie repose sur trois piliers : la diffusion de la création, la diversité artistique et le devoir pédagogique. J’aimerais remercier la Ville de Sainte-Julie pour les efforts déployés pour réaliser cet événement que nous attendons avec impatience. Je tiens à remercier tous les membres du comité et les bénévoles qui ont su garder leur optimisme ainsi que nos merveilleux partenaires sans qui cet événement n’existerait pas. Ce symposium haut en couleur et en artistes de grand talent saura sans aucun doute vous apporter un vent de fraîcheur et un air de fête! C’est avec grand plaisir que nous vous attendons! », a poursuivi la présidente du symposium, Mme Suzelle Chaput.



Cette année, les prix ont été bonifiés pour mieux récompenser nos artistes et seront remis au terme du symposium. Tous les détails sont disponibles sur le site Web artetpassionsaintejulie.com