De l’aide du fédéral pour les entreprises exportatrices de la Rive-Sud

Le gouvernement fédéral soutiendra 16 organismes régionaux de promotion des exportations dont Développement économique Longueuil (DEL).

Dans la région, Commerce international Québec Montérégie-Ouest, Développement économique de l’agglomération de Longueuil et Expansion PME sont choisis pour recevoir leur part du gâteau. DEL devrait recevoir environ un million de dollars sur une période de trois ans. Au total ce sont 11 millions de dollars qui seront partagés entre les 16 organismes.

Selon Julie Ethier, directrice générale de DEL, « nos entreprises ont été durement éprouvées dans les dix-huit derniers mois, c’est pourquoi elles ont besoin, plus que jamais, de soutien et d’accompagnement pour retrouver leur erre d’aller. Une relance qui passe, entre autres, par le développement de nouveaux marchés. »



Sur le sujet, DEL présente les bienfaits, les risques et les solutions de l’exportation par l’entremise d’un article en ligne dédié aux entrepreneurs nommé L’exportation : Mode d’emploi. Toutes les étapes d’un projet d’exportation sont expliquées et plusieurs avantages sont énumérés, tels que l’augmentation des parts de marché, l’accélération de la croissance de l’entreprise, des marges bénéficiaires plus grandes, des économies, etc.