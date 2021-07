La population contrecoeuroise invitée à imaginer l’aménagement de leur ville

Dix ans après l’adoption de son Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le centre-ville, la Ville de Contrecœur entreprend sa mise à jour. Afin d’impliquer ses citoyennes et citoyens dans l’amélioration de la qualité de vie sur le territoire, la Ville lance une consultation citoyenne en ligne du 8 juillet au 6 août 2021. La population est conviée à cette démarche participative de réflexion où elle pourra partager ses aspirations sur le projet de revitalisation du centre-ville et sa vision de l’aménagement de ce secteur pour les 15 prochaines années!



Au terme de l’exercice, la Ville définira les actions à mettre en œuvre afin d’en faire un milieu de vie, de travail et de divertissement en phase avec ses visées de développement économique et touristique. Le Programme particulier d’urbanisme (PPU) est un outil qui permettra à Contrecœur de baliser le plan d’aménagement des berges du fleuve afin d’en faire un espace commun et agréable pour toute la population.



Rappelons que dans les derniers mois, plusieurs travaux et réaménagements ont été lancés pour atteindre cet objectif, dont l’amélioration de la place François-De Sales-Gervais située derrière la mairie (5000, route Marie-Victorin).



« Depuis les dernières années, la Ville de Contrecœur met en place des actions pour redonner l’accès aux berges à la population, entre autres, en aménageant ce secteur pour qu’il soit rassembleur, attractif et adapté à l’essor économique et touristique. Nous voulons que tous en profitent, aussi bien les citoyennes et citoyens que nos gens d’affaires et nos restaurateurs. Nous sommes convaincus qu’ils pourront bénéficier de cette vue majestueuse du fleuve. Cet exercice de planification est une occasion unique de doter la Ville de Contrecœur d’un centre-ville fort, attractif et en cohérence avec les besoins des Contrecœuroises et Contrecœurois », souligne la mairesse, Maud Allaire.



À la suite de ce sondage et de cette planification, la Ville de Contrecœur aura une vision claire sur l’avenir de son centre-ville. Ce plan proposera des outils d’encadrement efficaces, innovants et adaptés au contexte de Contrecœur.



Le projet vise à créer un lieu de rassemblement multifonctionnel et intergénérationnel avec du mobilier urbain adapté aux nouveaux aménagements du quai municipal, à mettre en place un sentier linéaire sécuritaire pour les piétons et à connecter les différents attraits touristiques et patrimoniaux comme les parcs Cartier-Richard, du Belvédère et Joseph-Étienne-Duhamel ainsi que la place François-De Sales-Gervais.



La Ville souhaite aussi maximiser l’affluence des excursionnistes provenant de la route verte et de la route bleue dans son centre-ville, dynamiser l’animation en collaboration avec ses différents organismes et mettre à profit sa toute nouvelle Politique culturelle en améliorant l’aménagement de ce secteur touristique avec l’ajout d’installations artistiques et culturelles.



Le sondage traitera, entre autres, de l’architecture distinctive, de la détermination des usages permis et de leur mixité sur l’axe de la route Marie-Victorin et de la rue Saint-Antoine et des orientations en matière d’implantation de bâtiments dans cette zone commerciale et touristique.



« La démarche du sondage est essentielle. Nous aspirons à réaliser un projet porteur fondé sur une vision commune. Ainsi, nous invitons la population à exprimer largement leurs attentes et leurs besoins lors de cette consultation. La révision du PPU permettra d’assurer la vitalité économique du centre-ville à long terme par des actions structurantes qui amélioreront tant l’aspect visuel que fonctionnel de ce secteur », ajoute la mairesse.



Consultez notre site Internet régulièrement dans la section Consultations citoyennes pour participer aux sondages en cours et nous partager votre opinion.