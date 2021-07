Grandir avec mon arbre : les enfants nés ou adoptés en 2019 et en 2020 se rassembleront pour inaugurer leur arbre

La Ville invite les enfants julievillois nés ou adoptés en 2019 et en 2020 ainsi que leur famille à se rassembler le 18 septembre prochain à 10 h 30 à la Place des générations située dans le parc de la Coulée pour la plantation de leur arbre. Un certificat, un souvenir et un arbre à planter à la maison seront remis aux jeunes participants et ils pourront s’amuser dans des structures gonflables adaptées spécialement à leur âge.

Cette activité a lieu dans le cadre de la septième édition du programme Grandir avec mon arbre, une initiative du Comité de l’environnement pour souligner la naissance et l’adoption des petits Julievillois.

« Les deux arbres que nous planterons le 18 septembre prochain grandiront en même temps que nos petits Julievillois et leur démontreront leur enracinement à la communauté et l’importance des arbres en milieu urbain. Je suis heureuse que cet événement rassemble encore une fois cette année les jeunes familles ainsi que les grands-parents. C’est exactement ce que nous voulions créer avec la Place des générations et le programme Grandir avec mon arbre : un lieu inspirant où les familles peuvent se retrouver et vivre de beaux échanges intergénérationnels »,

a précisé Mme Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie.

Pour participer

Les parents peuvent inscrire leur enfant né ou adopté en 2019 et en 2020 en transmettant leur nom, leurs coordonnées complètes (adresse et numéros de téléphone), le nom complet de l’enfant et sa date de naissance ou d’adoption par courriel à l’adresse clientele@ville.saintejulie.qc.ca avant le 7 septembre 2021.

Place des générations

Inaugurée en 2013, la Place des générations est un lieu de rencontre pour les familles julievilloises. On y plante chaque année un arbre en l’honneur des petits Julievillois nés ou adoptés l’année précédente. Des sentiers ont été aménagés et des modules de jeux se trouvent à proximité pour profiter de ce lieu unique. En raison de la pandémie, la plantation qui devait se dérouler en 2020 a été reportée en 2021.