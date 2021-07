Vaccination contre la COVID-19 : un franc succès pour la roulotte mobile

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est est heureux de l’engouement que connait sa roulotte mobile #CISSSMEVACCINE. En date du 21 juillet, plus de 785 personnes ont reçu une dose du vaccin par l’équipe de la roulotte.

Bien que la campagne avance très bien, la clientèle âgée de 18 à 29 ans participe en moins grand nombre. Le CISSS invite donc la population à encourager leur entourage faisant partie de cette clientèle à aller se faire vacciner.

« Nous déployons plusieurs efforts pour maximiser la vaccination sur notre territoire et rejoindre ceux et celles qui ne sont pas encore vaccinés ou qui n’ont pas reçu leur deuxième dose. Il est essentiel d’obtenir les deux doses pour se protéger soi-même et protéger son entourage. La contribution de tous est cruciale pour mettre un terme à cette pandémie. Que ce soit sur l’un de nos sept sites de vaccination avec ou sans rendez-vous, ou encore lors de notre passage avec notre roulotte #CISSSMEVACCINE ou dans les pôles de vaccination en entreprise, tout le processus de vaccination se fait en moins de 30 minutes », affirme la directrice de la vaccination du CISSS de la Montérégie-Est, Nathalie Chénier.

Quelques faits saillants

• Plus de 84 % de la population de la Montérégie-Est a reçu sa première dose alors que 55 % a reçu sa deuxième dose.

• Au total, plus de 655 567 doses (première et deuxième) ont été administrées;

• En moyenne, plus de 3 395 doses sont administrées par jour;

• Le taux de vaccination pour la deuxième dose s’avère le moins élevé chez les jeunes de 18 à 34 ans (32 %).

Des cliniques sans rendez-vous chaque jour pour maximiser la vaccination!

Chaque jour, de nouvelles plages de vaccination sans rendez-vous sont disponibles pour permettre à la population d’obtenir leur première dose ou leur deuxième dose (en respectant un intervalle de 4 semaines ou plus).

Pour connaître les dates, l’organisation invite la population à la suivre sur ses médias sociaux ou à consulter le portail Santé Montérégie.

Le concours avec l’humoriste Mathieu Dufour auprès de nos jeunes se poursuit!

Afin d’encourager davantage les jeunes âgées de 12 à 30 ans à se faire vacciner et pour les remercier de tous les sacrifices qu’ils ont faits au cours de la dernière année, un concours mettant en vedette un humoriste reconnu a été lancé le 16 juin dernier sur les médias sociaux de l’organisation.