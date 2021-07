La Ville de Sainte-Julie dévoile sa première politique horticole en lançant un concours pour récompenser les aménagements

La Ville est heureuse de présenter sa toute première politique horticole, développée par le Comité horticole. Celle-ci servira de cadre de référence global pour assurer l’embellissement du milieu de vie dans une perspective de développement durable.

« Par la création de cette politique, nous démontrons encore une fois que nous sommes une ville axée sur les différents principes du développement durable tout en assurant un milieu de vie de qualité pour les citoyens », a mentionné la mairesse Suzanne Roy.

Les principaux objectifs de ce cadre de référence seront de faire connaître le rôle primordial que joue l’embellissement horticole au sein de la communauté, d’élargir le patrimoine horticole de la Ville, d’augmenter le nombre d’aménagements horticoles, de se distinguer par l’attrait et la qualité des aménagements, d’assurer un entretien optimal des aménagements et de promouvoir des approches écoresponsables.

« La politique horticole est complémentaire à la politique de l’arbre, le plan vert et la politique des saines habitudes de vie. Avec ses actions, nous travaillerons à l’amélioration du cadre de vie des citoyens en embellissant leur milieu environnant tout en travaillant à la protection de leur environnement », a souligné Amélie Poirier, présidente du Comité horticole et conseillère municipale.

« Cette politique servira de cadre de référence en matière d’horticulture pour les années à venir. Nous invitons les résidents ainsi que les commerçants et les industries du territoire à en prendre connaissance », a poursuivi Mario Lemay, membre du Comité horticole et conseiller municipal.

Les citoyens sont invités à consulter la Politique horticole en se rendant à la section Politiques, plans d’action et guides sur le site Web de la Ville

Un concours horticole pour récompenser les différents types d’aménagements

Le concours horticole a comme objectif de souligner la qualité des aménagements horticoles des citoyens. Les participants peuvent faire parvenir leur candidature dans l’une des trois catégories soit aménagement traditionnel, aménagement potager et aménagement écologique.

Lors de ce concours, douze gagnants seront sélectionnés parmi les trois catégories par le Comité horticole à l’aide de différents critères. Les gagnants remporteront des livres d’horticulture.

Pour participer, les citoyens doivent faire parvenir des photos de leur aménagement en remplissant le formulaire en ligne avant le 23 août 2021. Pour remplir le formulaire et connaître les critères de chacune des catégories, les citoyens sont invités à consulter la section Environnement du site Web de la Ville.