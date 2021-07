Lowe’s remet 400 000 $ en marge du 25e Tour CIBC Charles-Bruneau

Lowe’s Canada était à nouveau, cette année, un grand partenaire de la Fondation Charles-Bruneau pour soutenir la recherche contre les cancers pédiatriques au Québec. Grâce à la généreuse participation d’une quinzaine de ses fournisseurs, ainsi qu’à la fructueuse collecte de fonds de son équipe de cyclistes, l’organisation a présenté un chèque de 400 000 $ à la fondation en marge du 25e Tour CIBC Charles-Bruneau.

« Si les 18 derniers mois nous ont appris quelque chose, c’est à quel point l’accès à des soins de santé de qualité est primordial. Dans ce contexte, nous sommes d’autant plus heureux d’être à nouveau partenaire diamant du Tour CIBC Charles-Bruneau et de soutenir financièrement la recherche de pointe en hémato-oncologie pédiatrique », a indiqué Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Affaires publiques, protection des actifs et développement durable chez Lowe’s Canada.

Les 57 cyclistes de l’équipe Lowe’s Canada prenaient part dernièrement aux différents parcours du Tour afin de pédaler pour la cause sur les routes de la Montérégie et d’assister au dévoilement des résultats de leurs efforts.

3,4 millions de fois merci

Depuis le début de son partenariat en 2015, la famille d’enseignes de Lowe’s Canada a amassé plus de 3,4 millions de dollars pour soutenir la cause de la Fondation Charles-Bruneau par l’entremise de diverses collectes de fonds, ainsi que de dons de partenaires et corporatifs. De plus, Lowe’s Canada a confirmé sa participation à la 26e édition du Tour, ainsi que la continuité de son partenariat avec la fondation.

« Depuis le début de notre partenariat, nos associé(e)s transposent leur volonté d’être au service de leurs communautés en soutenant la cause. Toutes les personnes qui y participent, soit en pédalant ou en se dévouant pour maximiser nos contributions, m’impressionnent par leur niveau d’engagement visant à offrir un avenir en santé aux enfants atteints de cancer, et je tiens à les remercier pour leurs efforts passés, présents et futurs. Je souhaite également saluer la générosité de nos fournisseurs, des proches de nos cyclistes et de tous les donateurs qui ont contribué au succès de nos collectes de fonds. »