Les sculptures d’André Derouin et de Roger Renaud à Nature et Création

Vous cherchez une activité culturelle à faire durant les vacances ? Nature et Création pourrait vous intéresser. Cette grande exposition de sculptures à ciel ouvert est présentée du 1er au 25 août au Domaine des Côtes d’Ardoise, situé à Dunham.

Parmi les 80 sculpteurs invités à présenter plus de 100 oeuvres magistrales disposées sur le terrain du vignoble, figurent deux sculpteurs de Boucherville, soit André Derouin qui travaille la pierre, surtout le marbre, et Roger Renaud, artiste multidisciplinaire, responsable de la mise en place de la Galerie Plein-Air du bord du fleuve, à Boucherville.

Nature et Créations est la plus importante exposition extérieure de sculptures au Québec. Elle est reconnue autant par le nombre d’artistes professionnels et leurs œuvres que par la diversité des matériaux employés.

Vous serez charmés par les jardins, les bâtiments historiques du domaine, et surtout les magnifiques sculptures de nos deux concitoyens artistes.

Le Domaine des Côtes d’Ardoise est situé à Dunham, sur la route des vins, plus exactement au 879, rue Bruce (route 202). Il vous sera également possible de déguster les vins et les cidres produits à ce plus vieux vignoble du Québec.