Une bonification de plus de 4,7 M$ pour des infrastructures municipales à Boucherville

Une somme de 4 750 300$ permettra à la Ville de Boucherville d’effectuer des travaux sur les infrastructures municipales, a récemment annoncé la députée de Montarville et ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, également dans la circonscription, bénéficie quant à elle d’une somme de 2 996 631$.

Cet investissement s’inscrit dans la volonté du gouvernement de stimuler la relance économique dans toutes les régions du Québec en soutenant la réalisation de projets qui répondent aux priorités des municipalités. Les nouvelles sommes leur permettront de financer encore plus de travaux d’infrastructures municipales, notamment ceux liés à l’eau potable, au traitement des eaux usées et à la voirie locale.

« C’est pour moi une grande fierté d’annoncer la part importante qui revient aux municipalités de ma circonscription dans le cadre du Programme de la TECQ. Notre gouvernement se mobilise et déploie les grands moyens pour que des infrastructures municipales de qualité soient mises en place chez nous, ce qui profitera à l’ensemble des citoyens en plus d’appuyer la vitalité économique de notre région », a indiqué dans un communiqué de presse la ministre Roy.