Près de 7 millions $ pour améliorer les parcs de Longueuil, cet été

La Ville de Longueuil a octroyé, au cours des derniers mois, près de sept millions de dollars en contrats pour améliorer les parcs de la municipalité. Les travaux vont de l’amélioration des lieux à la bonification des équipements.

Les principaux investissements se répartissent comme suit :

Parcs Pierre-et-Bernard-Lucas et Meunier – 1 363 800 $

Au parc Pierre-et-Bernard-Lucas, l’investissement permettra de revitaliser entièrement l’offre récréative, en ajoutant un planchodrome pour les jeunes de 9 à 12 ans.

Au parc Meunier, les aires de jeu seront entièrement repensées en intégrant également un nouveau jeu d’eau pour les familles du quartier.

Parc Empire – 1 194 600 $

Le remplacement du revêtement du terrain de football et de soccer synthétique permettra de répondre aux exigences de Football Québec, de la Fédération de soccer du Québec.

Parcs Michel-Chartrand, boisé Du Tremblay, de la Cité, Belcourt, de l’Église, Gentilly Est, Thomas-Dubuc, Hirondelles, Jardin du Cerf et Champvert – 1 130 300 $.

En 2020, plusieurs arbres morts ou potentiellement dangereux ont été abattus et essouchés. La Ville poursuit le travail de plantation d’arbres amorcé l’an dernier.

Parcs René-Veillet et Watson – 1 121 700 $.

Dans les deux parcs, les nouveaux équipements seront installés dans des aires de jeu distinguées par groupe d’âge.

Au parc Watson, l’espace récréatif sera entièrement réaménagé et consolidé au cœur du parc.

Au parc René-Veillet, le terrain de pétanque adjacent à l’aire de jeu sera réaménagé de même que l’aire récréative dédiée aux adolescents. Les anciens équipements de skate seront remplacés par une piste à vagues, permettant d’accueillir des jeunes en planches à roulettes, trottinettes et BMX.

Parcs Lecavalier et Marquis-de-Montcalm – 887 400 $

La Ville procédera au réaménagement des aires de jeu de même qu’à l’aire dédiée aux ainés au parc Marquis-de-Montcalm. Les travaux comprennent également le réaménagement des sentiers, l’aménagement d’aires de détente, l’installation de mobilier urbain, le gazonnement et la plantation d’arbres. De nouveaux équipements de jeu seront aussi installés.

Parcs Racine et Bellerive – 423 100 $

Les travaux d’aménagement de liens piétonniers et le pavage de sentiers amélioreront la sécurité des déplacements des écoliers aux abords des écoles primaires Pierre-D ’Iberville et George-Étienne-Cartier.

Parc Jean-de-Lalande – 343 800 $

Les travaux de réaménagement des terrains, incluant le remplacement des luminaires sportifs et la mise à niveau des équipements selon les normes de Tennis Québec permettront une utilisation optimale des surfaces.

Parcs Boisvert et Champvert – 328 800 $.

Les nouveaux aménagements, les travaux de drainage, la réfection des surfaces de gazon, ainsi que le remplacement des équipements sportifs, pour l’ensemble des terrains de soccer visés par les travaux, permettront d’améliorer les aires de jeu.