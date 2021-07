Un pôle gériatrique à deux pas de l’Hôpital Pierre-Boucher

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est inaugurait, il y a deux semaines, son pôle gériatrique, situé à la Résidence Le Bellagio à Longueuil. Ce pôle permet ainsi de regrouper tous les services nécessaires à la clientèle âgée, incluant l’évaluation, l’intervention et l’hébergement dans un milieu de vie adapté, situé à l’extérieur de l’Hôpital Pierre-Boucher. Neuf cents personnes pourraient y être vues au cours de l’année, car cinq gériatres y pratiqueront à compter de l’automne prochain.



Le pôle gériatrique accueille des patients âgés de 65 ans et plus qui présentent des problématiques médicales complexes, telles qu’un trouble neurocognitif, une perte d’autonomie, dont le potentiel de réadaptation est incertain, un besoin d’évaluation gériatrique préopératoire. Ce service, offert sur référence médicale, permettra

ainsi d’assurer une prise en charge optimale de la clientèle tout au long de son parcours de soins avec différents professionnels de la santé regroupés sous un même lieu. En effet, l’équipe interdisciplinaire est composée de travailleurs sociaux, d’un ergothérapeute, d’un physiothérapeute, d’un neuropsychologue, d’un nutritionniste, de pharmaciens, de l’équipe de soins infirmiers, de préposés aux bénéficiaires, de médecins omnipraticiens et de médecins spécialistes gériatres.

« Nous avions la volonté de regrouper les lits d’hospitalisation et les services spécialisés ambulatoires de gériatrie, ainsi que les équipes interdisciplinaires pour une meilleure adaptation des soins et services à l’état de santé des personnes âgées. C’est ce que nous avons fait avec la création de ce pôle gériatrique à l’extérieur de l’hôpital », a indiqué Louise Potvin, présidente-directrice générale du CISSS de la Montérégie-Est.



À noter que les premiers usagers sont arrivés le 8 février à l’unité de courte durée gériatrique alors que les premiers usagers des services ambulatoires sont arrivés le 21 juin.

Trente et un lits sont disponibles pour une durée moyenne de séjour allant jusqu’à dix-huit jours.