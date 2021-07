Les ventes-débarras sont de retour à Boucherville

Les ventes-débarras à Boucherville sont de nouveau permises, et ce, dès ce mois-ci. Comme à l’habitude, elles se déroulent une fois par mois, soit la troisième fin de semaine de chaque mois jusqu’en octobre, entre 7 h et 18 h. Voici les dates pour l’année 2021 :



• 24-25 juillet

• 21-22 août

• 18-19 septembre

• 16-17 octobre



Il est interdit, à l’exception de ces journées, d’effectuer une vente-débarras.



Promouvoir votre vente-débarras

Il est possible pour les citoyens de faire la promotion de leur vente-débarras sur le site Web de la Ville. Pour les détails et l’inscription : boucherville.ca/ventesdebarras



La Ville de Boucherville permet un affichage modéré. En effet, il est permis d’installer un maximum de deux affiches, en dehors des limites de votre terrain ou sur votre terrain, pour annoncer la vente-débarras. Ces affiches doivent être retirées avant le lundi matin à 6 h.



Le règlement complet sur l’affichage de même que des exemples se retrouvent sur le site Web.



Trouver une vente-débarras

Une liste de toutes les ventes-débarras est disponible pour chacune des fins de semaine avec option de recherche et carte virtuelle. Il est donc possible de planifier un trajet qui couvre toutes les ventes-débarras désirées! Tous les détails sur le site Web.



Renseignements

Pour tous les détails ou pour inscrire une vente-débarras, consultez le boucherville.ca/ventesdebarras