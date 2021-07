À la découverte de l’archéologie à Boucherville

La Ville de Boucherville invite les familles à découvrir le monde de l’archéologie et les différentes techniques utilisées, tous les samedis du mois d’août, au parc De La Broquerie. Différentes thématiques à explorer seront proposées.

Profitez de cette occasion pour découvrir le site archéologique du parc De La Broquerie localisé à proximité du fleuve Saint-Laurent. Saviez-vous qu’il a été occupé par les Premières nations avant l’arrivée des colons européens? Vous pourrez aussi visiter la maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine où l’on présente des artefacts issus des travaux archéologiques qui ont eu lieu à Boucherville au cours des dernières années.

Programmation

7 août – 13 h | 14 h | 15 h

Pour petits et grands

Les techniques horticoles : Plantes et alimentation



14 et 28 août – 13 h | 14 h 30

6 ans +

La chasse aux mammouths : Sur les traces des hommes des cavernes, fabriquez votre propre javeline à propulseur pour vous affronter dans un grand tournoi de chasse aux mammouths.



21 août – 13 h | 14 h | 15

Pour petits et grands

Le travail du bois : Présentations interactives conçues pour un public varié où les participants sont amenés à observer des techniques de fabrication et d’utilisation de technologies anciennes par des démonstrations de travail et la manipulation d’objets par l’animateur.



Lieu

Parc De La Broquerie – Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine

314, boul. Marie-Victorin. 450 449-8347 ∙ 450 449-8651. maison.lh.lafontaine@boucherville.ca



Renseignements

En cas de pluie, animation reportée au lendemain.

Info-pluie : boucherville.ca





Laissez-passer requis :

boucherville.ca/billetterie