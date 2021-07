Un circuit touristique unique : reprendre la route des églises cet été à Boucherville, à Varennes et à Longueuil

Deux nouvelles expositions temporaires et l’ouverture au public d’un troisième sanctuaire font partie des nouveautés de la saison estivale 2021 pour les Sanctuaires du fleuve, seul circuit structuré de patrimoine religieux au Québec. Ainsi, la Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue à Longueuil, l’église Sainte-Famille à Boucherville et le sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville à Varennes sont ouverts jusqu’en septembre.

L’église Sainte-Famille de Boucherville est reconnue pour ses nombreux attraits patrimoniaux. Faisant face aux îles de Boucherville, elle est située au cœur historique de l’une des plus anciennes villes du Québec. Construite en pierre, l’église Sainte-Famille jouit d’une architecture intéressante. Son aménagement intérieur est tout aussi fascinant avec la diversité de ses attraits : maître-autel, lampe du sanctuaire, voûte, baptistère… La visite guidée permet également de découvrir les particularités de son exposition d’art sacré qui rassemble toute une collection d’objets de culte de la paroisse.

Le sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville propose une exposition temporaire pour souligner le 60e anniversaire de son ouverture le 25 juin 1961. Les visiteurs pourront aussi mettre à profit leur visite pour faire connaissance du parcours de cette pionnière des services sociaux au pays. Il faut savoir que Marguerite d’Youville a accueilli les déshérités, itinérants, indigents, malades, mères célibataires et orphelins, sans distinction de race et de nationalité. Vous pouvez aussi compléter votre séjour par la visite de la magnifique basilique Sainte-Anne de Varennes.

Pour la saison estivale 2021, la Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue ouvre ses portes en offrant toujours l’accès à son musée et à la chapelle de la bienheureuse Marie-Rose Durocher. Son musée offre une exposition temporaire inédite « Déchets d’hier, trésors d’aujourd’hui ». Elle met en valeur la collection archéologique de la Société d’histoire de Longueuil. Par l’entremise de divers objets, de mystérieux flacons pouvant contenir eau de parfum ou sirop miraculeux, aux élégants encriers, vaisselle fine et poterie, les renseignements ainsi recueillis laissent entrevoir le mode de vie des Longueuillois de la fin du XIXe siècle.

Rappelons que les Sanctuaires du fleuve proposent un parcours culturel, patrimonial et spirituel le long du fleuve Saint-Laurent. C’est une occasion de plonger dans les traditions et les réalités d’une autre époque et de découvrir des personnages audacieux qui ont influencé le cours de notre histoire. Il suffit de contacter directement chacun des sanctuaires pour connaître leurs heures d’ouverture.

. Église Sainte-Famille | stefamilpar@videotron.ca | 450 655-9024

. Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville |lgirard@sanctuaireyouville.ca | 450 652-6976

·Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue | receptionantoine@bellnet.ca | 450 674-1549