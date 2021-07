La Ville de Sainte-Julie se prépare pour les élections municipales du 7 novembre

Le 7 novembre 2021, des élections municipales se dérouleront simultanément dans l’ensemble des villes du Québec. La population de Sainte-Julie sera invitée à se présenter aux urnes pour élire un maire et huit conseillers municipaux, soit un dans chacun des districts qui composent la ville.

Les citoyens sont invités à consulter la section Élection municipale sur le site Web de la Ville afin de prendre connaissance des différentes informations entourant les élections. Dans cette section, ils pourront notamment découvrir comment poser leur candidature, en apprendre davantage sur le rôle de l’électeur, consulter le calendrier électoral, rechercher le district dans lequel ils résident et s’informer sur le vote par correspondance. Les sections du site Web seront bonifiées régulièrement d’ici les élections.

Travailler aux élections

La Ville est à la recherche de citoyens souhaitant travailler aux élections. Plusieurs postes rémunérés sont disponibles. Les postes à combler pour l’élection générale sont préposé(e) à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO), préposé(e) à l’accueil, aux mesures sanitaires et membre de la table de vérification de l’identité des électeurs, scrutateur de bureau de vote, secrétaire de bureau de vote et substitut. L’ensemble des formations requises pour les différents postes seront également rémunérées.

Pour obtenir la description des postes, les citoyens sont invités à consulter la section Élection municipale 2021 du site Web de la Ville. Pour postuler, les citoyens doivent remplir le formulaire de demande d’emploi disponible dans cette section et le faire parvenir par courriel à election@ville.sainte julie.qc.ca ou à l’hôtel de ville.