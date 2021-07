«Ombre et lumière» : une exposition d’œuvres originales et lumineuses de Susan St-Laurent

Jusqu’au 6 septembre prochain, Susan St-Laurent, artiste en arts visuels, expose ses plus récentes œuvres à la salle Les Touillés du Café centre d’art de Boucherville, un espace d’exposition dédié aux artistes bouchervillois.

La collection est une première très innovatrice, puisqu’il s’agit d’une série d’œuvres lumineuses rétroéclairées !

L’exposition «Ombre et lumière» présente des œuvres dont les compositions sont nées à partir de textiles peints à la main – des «échevelures», selon l’expression consacrée de l’artiste. Les visuels de ces tissus ont été combinés avec des lignes, formes et couleurs en peinture numérique.

L’artiste concentre sa démarche dans la complémentarité des médiums de création, dont la peinture, la photographie et l’art numérique. Quinze prix de reconnaissance lui ont été attribués à ce jour pour souligner le caractère distinctif de sa production.

On peut rencontrer l’artiste au Café centre d’art à diverses dates listées sur le site Web www.susanstlaurent.com.