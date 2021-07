Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine : fermeture de fin de semaine d’une entrée et d’une sortie de l’autoroute 20 ouest

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que la fermeture d’une entrée et d’une sortie de l’autoroute 20 à Boucherville sera requise au cours de la fin de semaine du 16 au 19 juillet pour la réalisation de travaux de drainage.

Entraves et gestion de la circulation du vendredi 16 au lundi 19 juillet

• Fermeture de la sortie n° 92 – Boul. de Mortagne de l’autoroute 20 en direction ouest, de vendredi 21 h 30 jusqu’à lundi 5 h

• Fermeture de l’accès à l’autoroute 20 en direction ouest à la hauteur du boulevard de Mortagne, de vendredi 21 h 30 jusqu’à lundi 5 h. Des chemins de détours seront mis en place pour orienter les usagers de la route.

Faits saillants

• Les principales interventions prévues en 2021 consistent à mettre en place les mesures d’atténuation en transport collectif dans l’axe des autoroutes 20 et 25.

• La période d’entraves majeures, qui entraînera notamment des entraves de longue durée dans le tunnel, est prévue à compter du printemps 2022.

Pour plus d’information sur les travaux à venir en ce qui a trait à la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, consultez le nouveau site Web consacré au projet au www.lafontaine.gouv.qc.ca.