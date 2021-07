Les paramédics déclenchent la grève

Les paramédics du Syndicat des paramédics et du préhospitalier de la Montérégie–CSN ont déclenchés la grève aujourd’hui.

« Depuis plusieurs mois, les négociations pour le renouvellement des conventions collectives de tous les syndicats des paramédics affiliés à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) stagnent en ce qui concerne les matières monétaires », lit-on dans un communiqué de presse diffusée aujourd’hui.

« Devant ce blocage, nous n’avons pas d’autre choix que de déclencher la grève à compter d’aujourd’hui et ce, pour une durée indéterminée », annonce Gaétan Dutil, président du Syndicat des paramédics et du préhospitalier de la Montérégie–CSN.

« Il est impératif que les employeurs, le Conseil du trésor et le ministère de la Santé et des Services sociaux fassent en sorte que nous puissions enfin commencer à négocier ces matières, dans une perspective de règlement », affirme Jean Gagnon, représentant du secteur préhospitalier à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN).

Lucie Longchamp, vice-présidente de la FSSS–CSN, responsable des secteurs privés, souligne que ces premières vagues de grèves ne sont que le début. « Il faut forcer les choses à bouger. Cette grève est une première étape. Si les employeurs, le Conseil du trésor et le ministère de la Santé et des Services sociaux continuent de nous manquer de respect en nous ignorant, nous n’aurons d’autre choix que d’intensifier nos grèves tout en respectant les services essentiels », termine-t-elle.