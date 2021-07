COVID-19 : le CISSS va à la rencontre des jeunes avec sa roulotte mobile de vaccination

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est poursuit sa vaste opération de vaccination contre la COVID-19 avec sa roulotte #CISSSMEVACCINE qui sillonnera les rues de la région cet été pour vacciner la population qui n’a pas encore reçu la première dose ou qui souhaite devancer la deuxième dose.

Ciblant majoritairement les personnes âgées de 12 à 39 ans, la roulotte se déplacera dans des milieux ciblés et connus de cette clientèle, dans des lieux de rassemblements ainsi que dans divers événements et festivals.

« Nous avons décidé d’aller à la rencontre des populations qui ne sont pas encore vaccinées avec notre roulotte. La roulotte est entièrement aménagée pour vacciner avec les mêmes équipements que ceux d’un centre de vaccination et toutes les règles habituelles y seront observées. De plus, nous ajoutons des petites surprises pour nous mettre dans l’ambiance estivale! Nous invitons toute la population à venir nous voir lors de leur prochaine visite à leur camping ou leur festival préféré! », soutient la directrice de la vaccination du CISSS de la Montérégie-Est, Nathalie Chénier.



À la rencontre de la roulotte #CISSSMEVACCINE cet été Les premiers lieux confirmés sont les suivants :

• 15 juillet de 13 h à 19 h 30 : Centre communautaire de Roxton Falls (125, rue de l’Église)

• 16 juillet de 13 h à 19 h 30 : IGA d’Acton Vale (1530, rue Acton)

• 17 juillet de 13 h à 19 h 30 : GibFest à Sorel-Tracy (Carré Royal)

• 18 juillet de 10 h à 17 h 30 : Camping Domaine Rouville (1925, Chemin Rouville)

D’autres dates et lieux, ainsi que les horaires détaillés s’ajouteront et seront annoncés sur les médias sociaux ainsi que sur le portail Santé Montérégie. La météo pourrait influencer la présence de la roulotte #CISSSMEVACCINE.



Quelques faits saillants

• Plus de 83 % de la population de la Montérégie-Est a reçu sa première dose alors que 45 % a reçu sa deuxième dose;

• Au total, plus de 572 377 doses (première et deuxième) ont été administrées;

• En moyenne, plus de 3 270 doses sont administrées par jour;

• Le taux de vaccination le moins élevé se situe chez les jeunes âgées de 25 à 29 ans avec 70 %;

• Plus de 87 % des employés du CISSS de la Montérégie-Est ont reçu une dose du vaccin et 70 % ont reçu leur deuxième dose.



Des cliniques sans rendez-vous chaque jour pour maximiser la vaccination!

Chaque jour, de nouvelles plages de vaccination sans rendez-vous sont disponibles pour permettre à la population d’obtenir leur première dose ou leur deuxième dose (en respectant un intervalle de 4 semaines ou plus).

Pour connaître les dates, l’organisation invite la population à la suivre sur ses médias sociaux ou à consulter le portail Santé Montérégie.



Le concours avec l’humoriste Mathieu Dufour auprès des jeunes se poursuit! Afin d’encourager davantage les jeunes âgées de 12 à 30 ans à se faire vacciner et pour les remercier de tous les sacrifices qu’ils ont faits au cours de la dernière année, un concours mettant en vedette un humoriste