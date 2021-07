Sainte-Julie crée une réserve foncière pour protéger le boisé de la Falaise

Sainte-Julie a fait un pas de plus dans son projet de protection d’un secteur boisé situé aux abords du mont Saint-Bruno. Lors de la dernière séance ordinaire qui se tenait le 6 juillet, le conseil a en effet annoncé avoir imposé une réserve foncière sur une série de lots afin d’en faire une aire de conservation naturelle annexée à la zone de 15 hectares qu’administre la Ville et Nature-Action Québec.

L’administration municipale avait manifesté ces derniers mois son intention de faire l’acquisition de cet espace de 4,2 hectares appartenant au promoteur Domaine du Haut-Bois inc., et ce, dans le but d’empêcher tout usage susceptible d’affecter l’état naturel des lieux.

Cette nouvelle réserve foncière touche 18 lots situés dans le secteur de la rue de la Falaise et sur lesquels le promoteur avait espoir d’ériger 15 nouvelles habitations prestige. Rappelons que, devant le coût élevé de la transaction, la Ville avait convenu, lors de la précédente séance du conseil, de faire appel à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dans l’espoir que celle-ci investirait dans le projet d’acquisition via l’initiative de la Trame verte et bleue du regroupement.

La Ville aurait également sollicité Québec, Ottawa ainsi que différentes fondations à vocation environnementale dans l’espoir de trouver des appuis financiers afin de concrétiser son projet.

Une demande à l’étude

En attendant une éventuelle réponse de la CMM, le conseil a pris la décision de protéger la zone qui a suscité de nombreux débats sur les réseaux sociaux ces derniers mois.

« Nous continuons de travailler à faire un montage financier pour l’acquisition de ces 4,2 hectares du boisé, s’est exprimée la mairesse Suzanne Roy lors de la séance. [La réserve foncière] est un élément à l’intérieur de la loi qui permet à la Ville de protéger l’intégrité du boisé. Ça empêche qu’il y ait, par exemple, de la construction ou du déboisement sur ce secteur, le temps qu’on puisse avancer et travailler notre montage financier. »

La mairesse a également confirmé que la CMM étudiait actuellement la demande déposée par son administration.

« Ce sont des dossiers qui ne peuvent pas se régler en deux ou trois semaines. C’est pourquoi nous avons procédé avec cette réserve foncière. Nous voulons protéger l’intégrité du boisé, le temps que nous puissions, le plus rapidement possible, terminer le montage financier et nous entendre avec le propriétaire terrien. »

Ce dénouement est le plus récent chapitre d’une saga qui a commencé il y a un moment déjà, et qui a pris de l’ampleur l’an dernier lorsque le nouveau propriétaire a annoncé son intention de procéder avec la dernière phase de développement des terrains appartenant à Domaine des Hauts-Bois, un projet laissé en suspens depuis plusieurs années.

À la suite de cette annonce, des résidents du secteur ont lancé une pétition qui, ce printemps, a recueilli 7000 signataires afin de « sauver le versant de Sainte-Julie du mont Saint-Bruno. »