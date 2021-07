Jean Martel confirme qu’il se présentera en équipe aux prochaines élections municipales de Boucherville

Au cœur de son confessionarbre, face à sa résidence du vieux village de Boucherville, le maire Jean Martel a tenu à confirmer qu’il se présentera en équipe aux prochaines élections municipales de Boucherville. Celui-ci compte ainsi se représenter avec les conseillères Isabelle Bleau, Josée Bissonnette, Anne Barabé, Magalie Queval, Jacqueline Boubane et Lise Roy ainsi qu’avec les conseillers Raouf Absi et François Desmarais. C’est sous le signe de la continuité, de la stabilité et de la proximité avec la population et les organismes de la municipalité que monsieur Martel et son équipe comptent à nouveau offrir leurs services en novembre prochain.

« J’ai la chance de pouvoir travailler avec une équipe formidable qui est expérimentée, diversifiée, à prédominance féminine et qui a su démontrer au fil du temps sa capacité à travailler ensemble et en harmonie au mieux-être de la population. Lorsque je regarde le climat qui règne au sein de certains conseils municipaux, je me sens privilégié de pouvoir compter sur l’appui d’une telle équipe. Notre priorité va demeurer la préservation et l’amélioration de la qualité de vie unique et exceptionnelle de la population et ce, dans le respect de sa capacité de payer. En plus de vouloir continuer notre démarche participative axée sur le développement durable, nous souhaitons plus que jamais demeurer à l’écoute et au service de la population et de ses organismes, tout en ayant une attitude d’ouverture face aux projets rassembleurs», a déclaré Jean Martel.

Les membres de l’équipe de monsieur Martel sont présentement en train de travailler à la rédaction de la plateforme électorale qu’ils entendent présenter. Ils invitent d’ailleurs la population à ne pas hésiter à communiquer avec eux pour toute suggestion ou pour toute proposition de projets. Cette démarche a débuté en avril dernier à la suite du congrès virtuel tenu par la formation politique. À cette occasion, les membres ont d’ailleurs unanimement adopté d’inclure une nouvelle valeur dans le programme du parti, soit celle d’un profond attachement à l’histoire de Boucherville et à son patrimoine. Le dévoilement de la plateforme électorale finale aura lieu en septembre prochain.

Entre-temps, un premier engagement a toutefois été pris par l’équipe de monsieur Martel, soit celui de geler la taxation foncière résidentielle en 2022, ce qui représenterait un huitième gel de cette taxation en dix ans. Des reports des échéances de paiements pour les contribuables qui en ont le besoin, sans pénalités ni intérêts, seraient également offerts à nouveau en 2022 avec ce gel de taxation foncière.