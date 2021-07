Des autobus pour aller au parc des Îles-de-Boucherville ou à celui du Mont-Saint-Bruno

Les amateurs de plein air qui veulent se rendre, pour une journée de plein air dans les deux parcs de la Société des établissements de plein air de l’agglomération de Longueuil, soit le parc national des Îles-de-Boucherville et le parc du Mont-Saint-Bruno pourront s’y rendre, cet été, en autobus. Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) a en effet mis en service le 26 juin dernier des navettes estivales entre le terminus Longueuil, où se trouve la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke, et les deux parcs de la SEPAQ.

C’est donc le retour du Bus des Îles vers les Îles-de-Boucherville, mais aussi l’ajout d’une navette vers le Mont-Saint-Bruno. Ces parcs sont des lieux récréatifs incontournables dans l’agglomération de Longueuil et sont fort appréciés de la population.

La ligne 261 Bus des Îles vers le parc national des Îles-de-Boucherville et la ligne 298 vers le parc national du Mont-Saint-Bruno sont maintenant en service les fins de semaine, et ce, jusqu’au 6 septembre prochain. S’ajouteront les lundis aux vendredis pendant les semaines de vacances de la construction, soit du 19 juillet au 30 juillet inclusivement. Les navettes seront également offertes le lundi 6 septembre à l’occasion de la fête du Travail.

Les clients du RTL qui utiliseront ces lignes estivales bénéficieront d’un accès garanti par la Sépaq, même si le site indique que le nombre maximum d’accès quotidiens est atteint. Ils n’auront donc pas à réserver leur place, contrairement aux visiteurs qui choisiront la voiture comme moyen de déplacement. Les zones de débarcadères sont situées à deux pas des centres de découverte et de services. De plus, la Sépaq offrira un rabais de 25 % aux utilisateurs des navettes à la location d’équipements.